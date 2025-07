Ein Mann wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft erpresst und bedroht. Ermittler rücken bei mehreren Verdächtigen an.

Berlin - Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen fünf Beschuldigte wegen mutmaßlicher Erpressungsversuche gegen einen Geschäftsmann. Die Verdächtigen im Alter zwischen 29 und 44 Jahren sollen versucht haben, den Mann in unterschiedlichen Konstellationen und in mehreren Fällen um hohe Geldsummen, eine teure Uhr oder auch ein Auto zu erpressen. Der Mann soll dabei auch mit dem Tode bedroht worden sein, wie es in einer Mitteilung hieß.

Hintergrund zumindest in einem Fall ist den bisherigen Ermittlungen zufolge ein Streit um 95.000 Euro. Details dazu und mögliche Zusammenhänge zu anderen Erpressungsversuchen werden weiter untersucht.

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten nun fünf Wohnungen der fünf Verdächtigen in Hakenfelde, Buckow, Neukölln und Tempelhof, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Dabei fanden sie Datenträger, eine Schreckschusswaffe, eine Machete, ein Messer, Sturmhauben, eine Stichschutzweste, einen gefälschten Führerschein und eine hochwertige Uhr. Alle Beschuldigten sind auf freiem Fuß.