Durchwachsenes Wetter in Sachsen

Dresden - In Sachsen wird das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Der Mittwoch startet locker bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Ab dem Vormittag nimmt die Bewölkung zu und es wird regnerisch. Zum Nachmittag hin lockert es etwas auf, wobei auch die Niederschlägen abnehmen. Dabei werden ab dem Abend einzelne Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen. Es weht mäßiger Wind aus Südwest. Auf dem Fichtelberg kann es zu Sturmböen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad, im Bergland bei 16 bis 21 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wird locker bewölkt bis wolkig. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 14 Grad, im Bergland auf 11 Grad. Im Bergland kann es zu Windböen, auf dem Fichtelberg zu Sturmböen kommen. Am Donnerstag wird es wolkig mit vereinzelten Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 24 Grad, im Bergland bei 16 bis 22 Grad. Es weht frischer bis starker Südwestwind, mit einzelnen stürmischen Böen. Auf dem Fichtelberg kann es zu schweren Sturmböen kommen.

Die Nacht zum Freitag bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 13 Grad, im Bergland auf 10 Grad. Am Freitag wird es stark bewölkt, mit etwas Regen. Im Süden kann es zu Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 24 Grad, im Bergland bei 16 bis 22 Grad.