Dürre in Niedersachsen hält weiter an

Die Dürre in Niedersachsen hält an, es ist kein langanhaltender Regen in Sicht. (Symbolfoto)

Hannover/Bremen - Die Dürre hält an, es ist weiterhin kein langanhaltender Regen in Sicht: In vielen Gebieten in Niedersachsen und Bremen herrscht Waldbrandgefahr, betroffen sind auch die Moore. Die Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft. „Bis zur Wochenmitte bleibt das Wetter sonnig und trocken“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ab Mittwoch ändert sich die Lage, dann könnte es laut DWD auch wechselhafter werden und regnen.

Dass viele Böden in Niedersachsen und Bremen sehr trocken sind, zeigt auch der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Vor allem die oberste 25 Zentimeter dicke Schicht ist vielerorts ausgetrocknet. So ist auf der Karte „Dürre im Oberboden“ der vergangenen 30 Tage für Niedersachsen und Bremen der Großteil dunkelrot – das ist das Kennzeichen für die höchste Dürrestufe. Das macht den Landwirten zu schaffen, sie rechnen mit Ertragseinbußen.

Örtliche Schauer bringen keine Entspannung

Etwas Regen am Wochenende bringt keine Entspannung. Es wird laut DWD wechselhaft mit einem Mix aus Wolken, Sonne und örtlichen Schauern. Vor allem östlich der Weser kann es örtlich zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 17 und 21 Grad, an der Küste sowie in höheren Lagen des Harzes bleibt es mit etwa 15 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See teils frisch und kann im Tagesverlauf stark böig aus Nordwest wehen.

In der Nacht zum Sonntag fällt östlich der Weser anfangs noch vereinzelt etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 8 Grad.

Sonntag bis zu 20 Grad

Am Sonntag bleibt es laut DWD an der Küste überwiegend heiter, im Binnenland wechseln sich Sonne und Wolken ab. Örtlich sind Schauer möglich, vereinzelt können sich auch Gewitter bilden. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad, auf den Inseln und im Harz bei rund 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See teils frisch aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag bleibt es wechselnd bewölkt mit vereinzeltem Regen.

Ausblick auf die neue Woche

Zu Beginn der Woche bleibt das Wetter wechselnd bewölkt. Am Montag ziehen vereinzelt Schauer durch das östliche Niedersachsen, im Westen scheint häufiger die Sonne bei bis zu 19 Grad.

Der Dienstag wird sonniger und spürbar wärmer – im Binnenland sind bis zu 24 Grad möglich. Nachts bleibt es meist klar, stellenweise bildet sich Nebel.