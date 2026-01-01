Böller sorgen erneut für schwere Verletzungen: Im Unfallkrankenhaus landen 30 Menschen. Finger fehlen, Gesichter sind verbrannt. Acht Kinder sind betroffen – teilweise mit Folgen für das ganze Leben.

Berlin - In der Silvesternacht sind in Berlin Dutzende Menschen durch Böllerexplosionen verletzt worden - darunter acht Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren. Insgesamt behandelte das Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn in der Nacht 30 Patientinnen und Patienten wegen der Folgen von Feuerwerkskörpern, sagte eine Kliniksprecherin am Neujahrsmorgen.

Darunter waren nach ihren Angaben vor allem Menschen mit schweren Handverletzungen. Teils hätten Finger oder Teile der Hand amputiert werden müssen. Junge Männer, die sich über Raketenbatterien gebeugt hätten, hätten Verbrennungen an Gesicht und Kopf erlitten. Zudem gebe es Verletzungen an Augen und Ohren sowie Tinnitusbeschwerden.

Erschreckend sei vor allem, die verzweifelten Eltern der verletzten Kinder zu sehen, sagte die Sprecherin. Trotz der vielen schlimmen Folgen sei die Neujahrsnacht aber im Rahmen der vergangenen Jahre „eher durchschnittlich“ gewesen.

Viele Verletzungen schon vor Mitternacht

Ungewöhnlich in diesem Jahr: Etwa die Hälfte der Böller-Verletzten sei bereits vor Mitternacht in die Klinik gekommen. Und diese sei wegen der Glätte am Silvestertag und vor einigen Tagen schon mit vielen Patientinnen und Patienten belegt gewesen. „Das bringt uns schon an die Kapazitätsgrenze“, sagte die Sprecherin. Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Helfer hätten die Situation dennoch gut bewältigt.

Die Klinik rechnet nach Angaben der Sprecherin im Laufe des Tages noch mit weiteren Verletzten. „Denn viele müssen erst mal den Rausch ausschlafen, bevor ihnen das Ausmaß ihrer Verletzungen so richtig zu Bewusstsein kommt“, schrieb sie auf X.