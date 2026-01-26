Auch in der Landeshauptstadt sorgt der Schnee für rutschige Straßen. Die Polizei zieht eine erste Zwischenbilanz.

Hannover - Wegen des Winterwetters rückte die Polizei in Hannover Dutzende Male bis zum Vormittag aus. Die Beamten nahmen rund 60 Verkehrsunfälle bis 11.00 Uhr auf, wie die Polizei mitteilte. Es habe sich jeweils um kleinere Unfälle ohne besondere Vorkommnisse gehandelt. Wie schon andere Polizeibehörden empfahlen die Beamten Autofahrern, langsamer, und vorausschauend zu fahren.