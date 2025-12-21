Bei Kontrollen auf A2 und im Stadtgebiet entdeckte die Polizei zahlreiche Verstöße – von Fahrten unter Alkohol bis zu fehlenden Führerscheinen und Urkundenfälschung.

Neben der Polizei haben auch Mitarbeiter des Zolls, des Gewerbeaufsichtsamts, der Führerscheinstelle der Landeshauptstadt Hannover und des Bundesamtes für Logistik und Mobilität an den Kontrollen teilgenommen. (Symbolbild)

Hannover - Bei umfangreichen Verkehrskontrollen in der Region Hannover hat die Polizei am Wochenende mehrere Dutzend Verstöße festgestellt.

Auf der Autobahn 2 und im Stadtgebiet überprüften die Einsatzkräfte am Samstag und Sonntag im Rahmen einer europaweiten Aktion insgesamt 446 Fahrzeuge. Dabei registrierte die Polizei mehr als 130 Ordnungswidrigkeiten und leitete 51 Strafverfahren wegen mutmaßlichen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss ein. Zudem ordneten die Beamten 45 Blutentnahmen an und untersagten 53 Fahrern die Weiterfahrt.

Zu schnell oder ohne Führerschein unterwegs

Außerdem stellten die Kontrolleure weitere teils gefährliche Verstöße fest, darunter überhöhte Geschwindigkeit, das Überfahren roter Ampeln und drei Fahrten ohne Führerschein.

In einzelnen Fällen leitete die Polizei zudem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Bedrohung, Drogenbesitzes, Verstößen gegen das Waffengesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Ziel der Kontrollen sei es gewesen, alkohol- und drogenbedingte Gefahren im Straßenverkehr frühzeitig zu erkennen, teilte die Polizei mit. Die Maßnahmen hätten nach eigenen Angaben eine hohe Wirksamkeit gezeigt.