Leipzig - Zunächst ruhiges Frühlingswetter, später ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Ostermontag in den ostdeutschen Bundesländern mit Gewittern. Ab dem späten Nachmittag sollen im Thüringer Becken Schauer und Gewitter entstehen, die dann nach Nordosten weiterziehen, sagte eine Sprecherin des DWD in Leipzig. Dazu seien Windböen um 60 Kilometer pro Stunde möglich.

Die Temperaturen sollen in Thüringen und Sachsen bis zu 21 Grad erreichen. In Sachsen-Anhalt sind sogar 22 Grad möglich. Am Dienstag soll es örtlich regnen, weitere Gewitter seien möglich. Die Temperaturen können bis zu 20 Grad erreichen. Bis zum Wochenende sorgt milde Luft für Temperaturen um 18 Grad. Am Wochenende soll es kühler werden - Frost in Bodennähe sei möglich.