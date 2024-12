Der Deutsche Wetterdienst warnt in Berlin und Brandenburg vor Windböen in der Silvesternacht. Erste Böen soll es bereits zum Jahreswechsel geben.

Berlin - Das neue Jahr startet in Berlin und Brandenburg mit viel Wind. Bereits um Mitternacht kann ein frischer bis starker Wind in Böen wehen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig sagte.

Ab 2.00 Uhr warnt der DWD vor Windböen und ab 8.00 Uhr vor Sturmböen bis 75 Kilometer pro Stunde. Erst in der Folgenacht soll der Wind abnehmen.

Die Temperaturen liegen in der Silvesternacht bei 0 bis 3 Grad, im Süden bei -2 Grad. Es bleibt trocken. An Neujahr sollen die Temperaturen bei 7 bis 9 Grad liegen. Am Nachmittag soll es von der Prignitz bis zur Uckermark zeitweise regnen, am späten Abend auch in Berlin.