Der Waldbrand tobt weiter am Brocken im Harz. Die Hoffnung liegt auf dem Regen am Abend. Doch wie lange dauert er an?

DWD: Regen am Brocken am Abend und in der Nacht

Wernigerode - Mit Blick auf den Waldbrand am Brocken liegt die Hoffnung auf den vorausgesagten Schauern. Der Regen solle rund um den Brocken am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr auftreten, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. In der ersten Nachthälfte treten dazu noch Gewitter auf. Die Schauer dauern demnach bis in die frühen Morgenstunden an. Dabei weisen sie eine „wechselnde Intensität“ auf, auch Starkregen ist möglich.

Bis zum Sonntagabend bleibt es jedoch noch trocken und warm. Die Temperaturen liegen in Wernigerode am Mittag bei 25 Grad und können noch um ein oder zwei Grad steigen. Direkt auf dem Brocken sind es derzeit 19 Grad.

Temperaturen fallen am Montag

Am Montagmorgen zieht der Regen dann zunächst wieder ab. Erst am Nachmittag kommen erneut Schauer auf, die bis in die Nacht andauern. Dabei wird es deutlich kühler - in Wernigerode werden Temperaturen bis zu 17 Grad erwartet, direkt auf dem Brocken werden es maximal 12 Grad.