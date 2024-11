Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf einen bewölkten und teilweise frostigen Wochenbeginn einstellen. In den kommenden Nächten sei morgens mit Frost in Bodennähe zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht zum Montag liegen die Temperaturen zwischen plus vier Grad und minus ein Grad.

Demnach zieht zum Wochenbeginn ein Tiefdruckgebiet aus Nordosten heran, das vor allem in der Altmark und der Börde für dichte Wolken sorgt, jedoch ohne Regen. Im Süden von Sachsen-Anhalt bleibt es hingegen überwiegend freundlich. Ab Dienstag zeigt sich voraussichtlich wieder häufiger die Sonne, und die Wetterlage bleibt auch in den folgenden Tagen ähnlich.