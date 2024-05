Dresden - Auf örtliche Gewitter, teils mit Starkregen, müssen sich die Menschen in Sachsen am Donnerstag einstellen. Mit den Gewittern können auch Hagel und Sturmböen einhergehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Zeitweise gibt es schauerartigen Regen bei bis zu 20 Grad, in Ostsachsen bis zu 22 Grad und im Bergland bei bis zu 16 Grad. Dem DWD zufolge kann eine Unwettergefahr durch heftigen Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen werden.

In der Nacht zu Freitag lassen die Schauer und Gewitter rasch nach. Örtlich kann es flachen Dunst oder Nebel geben. Die Temperaturen fallen auf bis zu acht Grad.

Der Freitag bringt viele Wolken, Schauer und örtlich auch Gewitter bei Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad, im Bergland bis zu 19 Grad.