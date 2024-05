Magdeburg - Auf örtliche Gewitter, teils mit Starkregen, müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Donnerstag einstellen. Mit den Gewittern können auch Hagel und Sturmböen einhergehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Zeitweise gibt es Schauer bei bis zu 21 Grad, im Harz bis zu 17 Grad. Laut dem DWD kann es örtlich auch heftigen Starkregen mit bis zu 35 Liter pro Quadratmeter geben. Am Abend und zu Beginn der Nacht auf Freitag sind Unwetter mit mehrstündigem heftigen Starkregen möglich - insbesondere in der Altmark.

In der Nacht zum Freitag klingen die Gewitter langsam ab. Örtlich kann es flachen Dunst oder Nebel geben. Die Temperaturen fallen auf bis zu neun Grad.

Der Freitag bringt viele Wolken, Schauer und örtlich auch Gewitter bei Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad, im Harz bis zu 19 Grad.