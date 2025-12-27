Autofahrer und Fußgänger aufgepasst: An vielen Orten im Norden haben sich die Straßen in spiegelglatte Flächen verwandelt.

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Morgen vor verbreitet markanter Glätte im Norden und Osten Deutschlands gewarnt. In der Nordhälfte, im Westen sowie im Alpenvorland gebe es zudem gebietsweise Glätte, hieß es weiter.

In Niedersachen kam es am frühen Morgen zu einem Unfall auf der spiegelglatten Autobahn 1. Dabei wurden 13 Menschen verletzt. Insgesamt stießen nahe Wildeshausen im Kreis Oldenburg fünf Fahrzeuge zusammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Fahrbahn dort habe einer Eisfläche geglichen. Den Angaben zufolge konnten sich die Einsatzkräfte am Unfallort nach dem Aussteigen wegen der glatten Fahrbahn zunächst nur in kleinen Schritten fortbewegen.

In der Osthälfte Mecklenburg-Vorpommerns gab es in der Nacht wegen glatter Straßen mehr als ein dutzend Unfälle. Das Präsidium in Neubrandenburg zählte bis zum frühen Morgen 15 Einsätze. In zwei Fällen wurden Autofahrer leicht verletzt.