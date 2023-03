DWD warnt vor Sturmböen und Hagel in Berlin und Brandenburg

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis zum Abend vor Sturmböen und Hagel in Berlin und Brandenburg. Die Böen könnten Geschwindigkeiten um die 75 Kilometer pro Stunde erreichen, sagte ein Sprecher am Nachmittag. Auch kräftiger Regen sei kurzzeitig möglich. Grund dafür sei ein Gewitter, das von Osten nach Westen zieht und von der Uckermark bis zum Fläming reicht. Am Abend soll das Gewitter über Oder und Neiße abziehen, wie es hieß.