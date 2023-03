Dresden - Um die ins Stocken geratene sportliche Entwicklung wieder anzukurbeln, hat Fußball-Drittligist Dynamo Dresden Vereinslegende Ulf Kirsten als sportlichen Berater engagiert. Der 57-Jährige soll dem Traditionsverein ab sofort mit seiner Erfahrung und seinen Kontakten in die Fußballwelt unter die Arme greifen, gab der Verein am Donnerstag bekannt. Für den früheren Topstürmer, dessen beeindruckende Karriere in der sächsischen Landeshauptstadt begann, kommt es 23 Jahre nach seinem Abschied zur Rückkehr zu seinem Heimatverein.

„In all den Jahren sind der Kontakt und die große Verbundenheit zu dem Verein, bei dem für mich alles begann und mit dem ich so viele schöne Momente als Spieler erleben durfte, nie abgerissen. Nun möchte ich in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen meinen Teil beitragen und meine Erfahrung und Verbindungen einbringen, um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen“, erklärte Kirsten in einer Vereinsmitteilung.

Sportchef Ralf Becker betonte, dass er die Rückkehr eines derart verdienstvollen ehemaligen Spielers begrüßt. „Er kennt den Verein bestens, ist für zahllose Menschen in Deutschland ein großes Idol und verfügt über viel Fachwissen sowie einen großen Erfahrungsschatz. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“, erklärte Becker.

1979 war der gebürtige Riesaer als 14-Jähriger von Stahl Riesa zu Dynamo gewechselt. Nur drei Jahre später debütierte der Youngster in der DDR-Oberliga. Mit der SGD feierte der Rechtsfuß als Spieler zwei Meisterschaften und drei Pokalsiege. In 210 Pflichtspielen für Dynamo markierte Kirsten 79 Tore, darunter acht Treffer in 21 Europapokal-Partien. Zudem wurde er 1990 zum Fußballer des Jahres der ehemaligen DDR gewählt.

Im Anschluss wechselte der Torjäger zu Bayer 04 Leverkusen. Auch dort erarbeitete er sich mit 181 Toren in 350 Partien einen Legendenstatus.