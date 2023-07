Eine Eckfahne mit dem Logo der SG Dynamo Dresden steht im Stadion an einer Ecke.

Thiersee - Dynamo Dresden hat ein Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten mit 5:1 (2:1) gewonnen. Tom Zimmerschied (8. Minute) schoss den Fußball-Drittligisten am Samstag in Führung, Niklas Hauptmann (26.) erhöhte. Nachdem Daniel Schütz (41.) für Pölten den Anschlusstreffer erzielte, baute Tony Menzel (58.) die Führung für die Elbestädter weiter aus. Luca Hermann (60.) und Jacob Lewald (69.) schraubten das Ergebnis für das Team von Trainer Markus Anfang in die Höhe.

Beide Trainer wechselten ihre Teams zur Halbzeit fast komplett durch. Dynamo ist mit insgesamt 27 Spielern, darunter drei A-Jugendliche, ins Trainingslager gereist. Den Auftakt in die neue Saison bestreiten die Dresdner Anfang August mit einem Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld.