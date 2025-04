Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat mit dem vorzeitigen Kauf seines Trainingszentrums langfristig für finanzielle Entlastungen in Millionenhöhe gesorgt. Am Abend des 1. April hatte der Traditionsclub das ursprüngliche bis 2045 laufende Mietkaufverhältnis mit der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden in einen Kaufvertrag umgewandelt, wie der Tabellenführer mitteilte. Seit 2020 sind das Profiteam sowie die Nachwuchsmannschaften im Leistungsbereich in der Walter-Fritzsch-Akademie untergebracht.

„Neben dem erheblichen finanziellen Vorteil, den der vorzeitige Kauf mit sich bringt, wurde mit dieser Anlage in Steine investiert, die durch die fantastischen Rahmenbedingungen auf Bundesliga-Niveau langfristig eine optimale sportliche Entwicklung ermöglichen“, sagte David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation, „mit dem Kauf erhält unsere SGD ein Fundament, was Sicherheit gibt.“