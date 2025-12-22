Dresden - Jason Ceka ist der erste Winterneuzugang bei Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden. Der 26-Jährige wechselt auf Leihbasis von Liga-Konkurrent SV 07 Elversberg bis Saisonende an die Elbe. Nach dem Mittelfeldspieler sollen noch weitere Akteure den Tabellenletzten verstärken und zum Klassenverbleib führen.

„Jason ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar und hat darüber hinaus bereits nachgewiesen, dass er in der 2. Bundesliga ein wichtiger Faktor für sein Team sein kann. Mit ihm stellen wir uns in der vorderen Linie noch flexibler auf und können die Torgefahr in der anstehenden Rückrunde weiter erhöhen“, sagte Dynamo-Geschäftsführer Stephan Zimmermann.

Der 1,69 Meter große Offensivspieler wechselte in diesem Sommer zur SV Elversberg. Zuvor spielte Ceka insgesamt vier Jahre beim 1. FC Magdeburg. Er bringt die Erfahrung aus 61 Zweitligaspielen mit. Dabei gelangen ihm sieben Tore und 17 Torvorlagen.