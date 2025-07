Dresden - Gut eine Woche vor dem Saisonstart hat Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden den Vertrag mit Cheftrainer Thomas Stamm verlängert. Der 42-Jährige hatte im vergangenen Sommer bei den Sachsen übernommen und die Sportgemeinschaft mit seinem Trainerteam nach drei Jahren in der 3. Liga zurück in die 2. Bundesliga geführt. Über die Länge des neuen Arbeitspapiers machte die SG keine Angaben.

„Ich habe in der gesamten Zeit, seitdem ich hier in Dresden angekommen bin, kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich mich im Verein und in der Stadt sehr wohlfühle“, sagte der gebürtige Schweizer Stamm. „Wir haben es in der zurückliegenden Saison gemeinsam geschafft, mit einem klaren Ziel vor Augen, die Aufgaben als Team zu meistern. So wollen wir als Trainerteam mit der Mannschaft weiter vorangehen, um mit dem Verein den nächsten Schritt zu gehen.“

Stamm und sein Team hätten in der zurückliegenden Spielzeit hervorragende Arbeit geleistet. „Das ist genau der Weg, für den wir bei der SGD stehen wollen. Und wir sind überzeugt, dass Thomas für diesen Weg der optimale Cheftrainer ist“, sagte Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport bei Dynamo.