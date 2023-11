Dynamo zieht mit 4:0 in Glauchau ins Viertelfinale ein

Glauchau - Fußball-Drittligist SG Dynamo Dresden steht im Viertelfinale des Sachsenpokals. Das Team von Trainer Markus Anfang setzte sich am Mittwochnachmittag 4:0 (2:0) gegen Landesligist VfB Empor Glauchau durch und wurde vor 4000 Zuschauenden im Sportpark Glauchau seiner Favoritenrolle souverän gerecht. Während einige Dresdner Leistungsträger geschont werden konnten, traf Tom-Kaspar Berger für die SG zum 1:0 (30.). Ein Doppelpack von Manuel Schäffler (41., 73.) sowie ein Tor von Dennis Borkowski (69.) machten den Sieg perfekt.

Die nächste Pokal-Runde findet am 23. und 24. März 2024 statt. Die Begegnungen werden im Rahmen der Regionalliga-Partie FSV Zwickau gegen 1. FC Lokomotive Leipzig am 9. Dezember (14.00 Uhr) in der Halbzeitpause ausgelost.