Radtour in den Mai

Ilmenau - Bei einer Tour auf einem Radweg nahe Ilmenau ist ein 72 Jahre alter Radfahrer tödlich verletzt worden. Der Mann sei auf einem abschüssigen geschotterten Radweg in Elgersburg mit seinem E-Bike gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen, teilte die Polizei mit. Er habe keinen Schutzhelm getragen und sei noch am Unfallort wegen seiner Verletzungen gestorben. Der Polizei zufolge hatte der Mann am Maifeiertag mit seiner Frau eine Tour unternommen und war weit voraus geradelt. Die Frau habe den Sturz nicht sehen können. Ein entgegenkommender Radfahrer war Augenzeuge.