Ein Auto erfasst nachts in Wedding einen E-Scooter-Fahrer, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs ist. Der 22-Jährige wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall in Berlin-Wedding ist ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Berlin - Im Berliner Ortsteil Wedding ist ein 22-Jähriger bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann in der Nacht entgegen der Fahrtrichtung auf einem Radstreifen mit einem E-Scooter unterwegs. Ein Autofahrer wollte mit seinem Wagen verbotswidrig abbiegen und erfasste ihn dabei. Der Fahrer des E-Scooters wurde durch den Zusammenstoß über die Motorhaube geschleudert.

Der 22-Jährige kam mit Verdacht auf Brüche am Kopf und an den Beinen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben derzeit nicht. Der 24-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Der Unfallbereich war bis in die Morgenstunden gesperrt, mehrere Buslinien waren davon betroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.