In Weida flieht ein 28-Jähriger auf einem E-Scooter vor der Polizei – dabei stürzt er. Nun schwebt er in Lebensgefahr.

Weida - In Weida (Greiz) ist ein E-Scooter-Fahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollten Polizeibeamte den 28-Jährigen am Dienstagnachmittag kontrollieren. Statt anzuhalten, ergriff der Mann die Flucht.

Die Beamten verfolgten den E-Scooter-Fahrer, verloren ihn jedoch kurzzeitig aus den Augen. Wenig später fanden sie ihn verletzt am Boden. Der Mann gab an, gegen ein Straßenschild geprallt und gestürzt zu sein. Da sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechterte, wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr.

Es werde vermutet, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gestanden habe und deshalb vor der Kontrolle geflüchtet sei, teilte die Polizei mit.