Mit einem Hubschrauber müssen Rettungskräfte einen jungen Mann in Stadthagen ins Krankenhaus fliegen. Er überquerte wohl gerade mit seinem E-Scooter die Fahrbahn, als es zum Unfall kam.

Stadthagen - Bei einem Zusammenprall mit einem Pkw in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Laut einer Sprecherin schwebte der junge Mann aber nicht in Lebensgefahr. Er hatte eine Straße in der Stadt gekreuzt, als er mit dem Auto eines 31-Jährigen zusammenstieß.