Auf der Ladefläche eines Transporters entdeckt die Polizei 44 Kartons mit E-Zigaretten. Das Steuerzeichen fehlt, es gibt einen Verdacht.

Die Beamten überprüften bei einer Verkehrskontrolle den 26 Jahre alten Fahrer des Transporters mit Anhänger. (Symbolbild)

Osnabrück - Die Polizei hat in einem Transporter auf der Autobahn 30 bei Osnabrück E-Zigaretten im Wert von rund 175.000 Euro beschlagnahmt. Die Beamten überprüften am späten Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle den 26 Jahre alten Fahrer des Transporters mit Anhänger, der in Richtung Hannover unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Auf dem Anhänger befand sich ein größeres Auto, die Polizisten hatten den Verdacht, das Gespann könnte überladen sein. Beim Blick auf die Ladefläche des Transporters entdeckten die Einsatzkräfte zwei Paletten mit insgesamt 44 Kartons. In diesen Kartons befanden sich 20 Pakete mit sogenannten Vapes. Auf den Verpackungen war laut Polizei kein Steuerzeichen erkennbar, sodass der Verdacht der Steuerhinterziehung bestand.

Die Polizei beschlagnahmte die E-Zigaretten. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Warenwert auf rund 175.000 Euro. Den mutmaßlich entstandenen Steuerschaden schätzen die Beamten auf etwa 45.000 Euro. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.