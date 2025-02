Nach dem 2:1-Sieg des FC Bayern in Glasgow rückt der Bundesliga-Gipfel gegen Leverkusen in den Fokus - und besonders ein Spieler.

Glasgow - Uli Hoeneß hat den Traum von Florian Wirtz beim FC Bayern München - Sportvorstand Max Eberl hält sich da lieber zurück. „Wir haben jetzt nicht viel über Florian Witz gesprochen oder über irgendeinen Spieler von Leverkusen. Das kreist um uns herum und ich glaube, es gehört sich einfach nicht, gerade vor so einem Spiel, so eine Thematik aufzumachen“, sagte der 51-Jährige nach dem 2:1 des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Celtic Glasgow.

Eberl: „Das muss nicht sein“

„Das muss auch nicht sein. Florian Wirtz ist ein Spieler von Bayer Leverkusen. Wir haben herausragende Spieler bei uns in den Reihen: Michael Olise, Jamal Musiala. Ich könnte jetzt ganz viele aufzählen“, sagte Eberl. Der Münchner Sportvorstand war auf die Aussagen von Bayer-Sportchef Simon Rolfes angesprochen worden.

Rolfes kontert

Rolfes hatte auf die Äußerungen von Hoeneß, der den Traum von Wirtz beim FC Bayern hegt, aber die Chance nur bei zehn Prozent sieht, reagiert: „Das interessiert mich überhaupt nicht und das ist auch nichts, was uns tangiert.“ Diese Taktik hätten die Bayern bereits vor Jahrzehnten angewandt. „Aber wie gesagt: Dass Florian - und das ist ja schon länger so - ein Spieler ist, der in ganz Europa für Aufmerksamkeit sorgt, ist nichts Neues“, sagte Rolfes.

Wie der Bayer-Macher ist auch Eberl auf das Duell im Rheinland gespannt. „Wir können uns alle auf Samstag freuen auf das wirklich tolle Spiel“, sagte Eberl. Dann kommt es in Leverkusen zum Meistergipfel, der angesichts von acht Punkten Vorsprung des FC Bayern auf den Doublesieger etwas an Glanz und Brisanz verloren hat.

Champagner kalt stellen

Bei einem weiteren Sieg könnten die Münchner den Champagner für die Meisterschaft schon mal kalt stellen. „Er ist ja immer kaltgestellt grundsätzlich, aber wir müssen natürlich dafür was tun“, sagte Kapitän Manuel Neuer. „Ich glaube, dass es auch an der Zeit ist: Wenn wir wieder die bessere Mannschaft sind, dass wir sie dann auch mal schlagen und das wäre natürlich der größte Wunsch von uns.“

Beim Wunsch Achtelfinale in der Königsklasse sind die Münchner einen großen Schritt weiter. Nach dem 2:1 in Glasgow wollen die Bayern das Achtelfinal-Ticket am Dienstag im Rückspiel lösen. Gegner im Achtelfinale wäre dann: Atlético Madrid oder Bayer Leverkusen - mit Florian Wirtz.