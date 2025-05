München - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat unaufgeregt auf die Spekulationen um einen England-Trip von Wunschspieler Florian Wirtz (22) reagiert. Der deutsche Rekordmeister möchte den Fußball-Nationalspieler von Bayer 04 Leverkusen unbedingt in diesem Sommer oder spätestens 2026 verpflichten.

„Was soll ich dazu sagen?“, sagte Eberl zu den aufgetauchten Reise-Fotos des Bayer-Profis in dieser Woche. „Florian Wirtz ist ja frei, mit seiner Familie Freunde in Liverpool oder Manchester oder wo auch immer zu besuchen. Oder in Madrid.“

„Dann werden sie ihren Grund haben“

Eberl wies damit indirekt selbst hin auf Real Madrid als möglichen weiteren Transfer-Konkurrenten neben Manchester City und dem FC Liverpool. „Wenn Florian Wirtz mit seiner Familie die Reise tätigt, dann werden sie ihren Grund haben“, meinte Eberl.

„Natürlich werden wir damit konfrontiert, weil gesagt wird, Florian Wirtz wird zu Bayern München kommen“, führte der Münchner Sportvorstand weiter aus vor dem letzten Saisonspiel der Bayern in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim.

„Das weiß keiner! Florian Wirtz ist unter Vertrag bei Bayer Leverkusen. Das ist Stand der Dinge“, sagte Eberl. Seine Marschroute lautet: „Die ganzen Spekulationen müssen wir an uns vorbeigehen lassen. Wir machen die Arbeit, wir wissen die Fakten. Die Kunst ist, in Ruhe seine Geschäfte zu machen.“

Das sei gerade in diesem außergewöhnlichen Sommer mit der Club-WM (15. Juni bis 13. Juli), der zeitgleichen Transferphase und zum 30. Juni auslaufenden Verträgen „nicht leicht“, sondern „speziell“.

Weiter Warten bei Sané - Dier zur Club-WM?

So bemühen sich die Bayern auch darum, dass der ablösefrei zum AS Monaco wechselnde Abwehrspieler Eric Dier möglichst noch bei der Club-WM dabei ist, wenn auch womöglich nur bis zum aktuellen Vertragsende Ende Juni. „Natürlich wollen wir Eric erst mal dabei haben“, bestätigte Eberl.

Dasselbe Thema stellt sich bei Nationalspieler Leroy Sané, dessen Vertrag beim Rekordmeister ebenfalls am 30. Juni ausläuft. Nach einem Beraterwechsel hat der 29-Jährige das vorher verhandelte Angebot zu einer Verlängerung bis 2028 bislang nicht angenommen. „Leroy Sané und seine Agentur wissen genau, was unser Wunsch ist. Sie kennen genau die Voraussetzungen. Und wir hoffen, dass sie sich dann für uns entscheiden“, bekräftigte Eberl.