Effenberg rät Woltemade vorerst zum Verbleib in Stuttgart

Berlin - Bayern-Legende Stefan Effenberg rät Nationalspieler Nick Woltemade mit Blick auf die WM im kommenden Jahr vorerst zu einem Verbleib beim VfB Stuttgart. „Das wäre für seine Entwicklung das Richtige, Stand jetzt“, sagte der 56-Jährige über den von den Münchnern umworbenen Bundesliga-Stürmer.

Für Woltemade sei es wichtig, unangefochtener Stammspieler zu sein und Vertrauen vom Verein zu bekommen. „Und Einsatzgarantie hast du beim FC Bayern München nie. Du gehst immer ein Risiko ein, wenn du zum FC Bayern gehst, weil du dich auch plötzlich auf der Bank wiederfinden kannst“, stellte Effenberg klar.

Nach der Verpflichtung von Offensivspieler Luis Díaz hat es der deutsche Fußball-Rekordmeister nach Effenbergs Meinung nicht mehr nötig, im Sturm sofort nachzulegen. „Ich glaube nicht, dass sie bei Woltemade jetzt noch einen Großangriff machen. Das ist ein Spieler, den du holen musst, aber die Tendenz sollte eher dahingehen, dass sie es nächste Saison machen“, sagte der frühere Mittelfeldspieler bei einem Termin seines Werbepartners Fenster.com.

Bericht: FC Bayern gibt bei Woltemade nicht auf

Zuvor hatte die „Bild“ berichtet, dass die Münchner weiter auf eine Verpflichtung des 23-Jährigen setzen. Demnach wollen die Bayern ihr Angebot von 55 Millionen Euro inklusive der Bonuszahlungen aber nicht erhöhen, sondern hoffen auf ein Entgegenkommen des VfB.

Woltemade, der in Stuttgart noch bis 2028 unter Vertrag steht, befindet sich derzeit mit seiner Mannschaft im Trainingslager. Während der Stürmer als wechselwillig gilt, hatte sich der schwäbische Bundesligist gelassen gezeigt. „Nick wird mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit auch in dieser Saison zum Kader gehören“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth am Montag.