Die Hängepartie mit dem suspendierten Oberbürgermeister nähert sich in Halle dem Ende. Anfang 2025 soll neu gewählt werden. Einer bringt sich in Position.

Egbert Geier will Oberbürgermeister in Halle werden

Bürgermeister Geier will Oberbürgermeister der Stadt Halle an der Saale werden. (Archivfoto)

Halle - Halles Bürgermeister Egbert Geier will Oberbürgermeister der Saale-Stadt werden. Der 59-Jährige habe am Freitagabend auf der Sitzung des Stadtvorstandes der SPD Halle offiziell seine Bereitschaft erklärt, so die Partei. Der Vorstand habe einstimmig den Beschluss gefasst, der SPD-Mitgliederversammlung am 16. Oktober die Nominierung Geiers vorzuschlagen. Voraussichtlich im Februar 2025 werden die Hallenser an die Wahlurnen gerufen.

Geier ist den Angaben zufolge seit 2006 Finanzbeigeordneter der Stadt Halle. Seit dem 14. Dezember 2011 ist er zudem Bürgermeister der Stadt. In dieser Funktion übernahm er im April 2021 als Stellvertreter die Aufgaben des suspendierten Oberbürgermeisters.

„In den vergangenen drei Jahren hat er nach der Suspendierung des Oberbürgermeisters sofort die Amtsgeschäfte übernommen und die Stadt durch schwierige Zeiten geführt“, sagte der Vorsitzende des Stadtverbandes der SPD, Karamba Diaby. „Mit seiner kommunalpolitischen Erfahrung bringt er die idealen Voraussetzungen mit, um die Stadt in den kommenden sieben Jahren zu führen und zu gestalten.“