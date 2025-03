Der Dachverband von rund 70 Gebirgs- und Wandervereinen in Deutschland hat einen neuen Präsidenten. Der kommt aus Sachsen-Anhalt.

Kassel - Der frühere Landrat des Landkreises Harz, Michael Ermrich, ist neuer Präsident des Deutschen Wanderverbandes (DWV). Der 71-Jährige löst Hans-Ulrich Rauchfuß an der Verbandsspitze ab, der Ende 2024 aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, wie der in Kassel (Hessen) ansässige DWV mitteilte. Ermrich sei auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Kassel „mit großer Mehrheit der Stimmen“ gewählt worden.

Der gebürtige Halberstädter war von 2007 bis 2013 Landrat im Harz und bis Ende 2021 geschäftsführender Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes.

Dem Thema Wandern sei Ermrich sehr verbunden, hieß es. Von 1995 bis 2015 war er den Angaben zufolge Hauptvorsitzender des Harzklubs, dessen Ehrenpräsident er heute ist. Zwischen 2015 und 2022 war er DWV-Schatzmeister.

Der DWV ist nach eigenen Angaben der Dachverband von 57 regionalen Mitgliedsorganisationen mit rund 500.000 Mitgliedern in mehr als 3.000 Ortsgruppen.