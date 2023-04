Bremen - Der frühere Leiter des Bremer Weserburg Museums für moderne Kunst, Carsten Ahrens, ist tot. Das teilte die Kestner Gesellschaft, für die Ahrens viele Jahre gearbeitet hat, am Montag mit. Ahrens starb nach langer Krankheit, wie es hieß. Er wurde 1961 geboren.

Ahrens begann 1986 zunächst als wissenschaftlicher Assistent bei der Gesellschaft, danach als Kurator. Von 1994 bis 2003 war er stellvertretender Direktor des Hauses. „Er war ein rastloser und kompromissloser Kurator, der von Künstlern für sein Engagement verehrt wurde“, hieß es in einer Mitteilung der Kestner Gesellschaft. Von 2005 bis 2013 war er demnach Direktor des Weserburg Museums in Bremen. Das Regionalmagazin „buten un binnen“ berichtete bereits am Freitag über den Tod.