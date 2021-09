Ehepaar niedergestochen - Verdächtiger psychisch krank

Ein 23-Jähriger steht unter Verdacht, ein Ehepaar in einem Mehrfamilienhaus in Bammental schwer attackiert zu haben. Der mutmaßliche Angreifer soll in eine psychiatrische Klinik kommen.

Bammental - Nach der Messerattacke auf ein Ehepaar in Bammental nahe Heidelberg soll der mutmaßliche Angreifer in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, steht der 23 Jahre alte Mann im dringenden Verdacht des versuchten Totschlags. Diesen habe er im Zustand „der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit“ begangen. Der mutmaßlich psychisch kranke Mann soll am Mittwochmorgen das Ehepaar in einem Wohnhaus schwer verletzt haben. Beamte der Polizei hatten ihn daraufhin angeschossen.

Wie bisherige Ermittlungen ergaben, soll der mit einem Messer und einer Machete bewaffnete Angreifer zunächst gewaltsam in die Wohnung eines anderen Ehepaars eingedrungen sein. Dort habe ihn aber der 60 Jahre alte Mann aus der Wohnung im Obergeschoss gedrängt. Anschließend habe sich der Verdächtige in das Erdgeschoss begeben und in der Wohnung eines weiteren Paars zunächst auf den 47 Jahre alten Ehemann eingestochen. Der habe schwere Verletzungen an Armen und Händen erlitten. Danach habe der Verdächtige die im Bett liegende Ehefrau mit mehreren Stichen schwer verletzt. Das Paar konnte nach Angaben der Behörden auf den Balkon flüchten.