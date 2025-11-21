Die Beach-Volleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler setzen sich gegen die Titelverteidiger durch und stehen im Halbfinale. Dort wartet nun die Revanche gegen die Goldmedaillengewinner aus Paris.

Adelaide - Nils Ehlers und Clemens Wickler stehen im Halbfinale der Beach-Volleyball-WM. Die Olympia-Zweiten gewannen im australischen Adelaide ihr Halbfinale gegen die Titelverteidiger Ondrej Perusic und David Schweiner aus Tschechien mit 2:0 (21:18, 21:18). In der nächsten Runde kommt es am Samstag um 9.30 Uhr deutscher Zeit nun zur Revanche gegen die Paris-Goldmedaillengewinner David Ahman und Jonatan Hellvig aus Schweden.

Wickler war nach dem Match voll des Lobes für seinen Team-Partner: „Er hat fantastisch gespielt und mich vor allem im zweiten Satz stark unterstützt.“ Insgesamt lieferten die beiden Deutschen eine starke Partie, lagen in beiden Sätzen fast durchgehend vorn. Den zweiten von drei Matchbällen nutzte das in Hamburg trainierende Duo dann zum Sieg.

Pfretzschner/Winter geben das Spiel aus der Hand

Ausgeschieden sind dagegen Lukas Pfretzschner und Sven Winter. Die deutschen Meister unterlagen den Franzosen Téo Rotar und Arnaud Gauthier-Rat mit 1:2. Dem 19:21 im ersten Satz ließen Pfretzschner/Winter im zweiten Durchgang ein 21:17 folgen. Im Tiebreak nutze das Team aus Frankreich dann den ersten Matchball zum Einzug ins Semifinale. Dort treffen Rotar/Gauthier-Rat auf das zweite schwedische Duo Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson.

„Ich hatte das Match in der Hand“, sagte Winter im NDR: „Wenn ich ein paar Bälle etwas klarer spiele, dann gewinnen wir das Spiel und stehen im Halbfinale.“ Das WM-Fazit des 27-Jährigen fällt dennoch positiv aus: „Es war ein Riesen-Turnier von uns.“