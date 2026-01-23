Hasch aus dem Kuhstall: Die Polizei kommt in Tastungen einer illegalen Cannabis-Aufzucht auf die Schliche. Die Plantage flog auf, weil die Betreiber eine Photovoltaikanlage für Strom anzapften.

Tastungen - In einem leeren Kuhstall im Eichsfeld hat die Polizei eine illegale Cannabis-Plantage ausgehoben. Dabei wurden in Tastungen etwa 140 Kilogramm Cannabis sichergestellt, die nun vernichtet werden sollen, wie die Polizei mitteilte. Auf die Spur der Züchter kamen die Beamten nach dem Tipp eines Betreibers von Photovoltaikanlagen. Diesem war aufgefallen, dass von seinen Solaranlagen unberechtigt Strom abgezapft wurde.

Die Polizei rückte daraufhin am Donnerstag nach eigenen Angaben mit zahlreichen Beamten an. Diese fanden in einem leerstehenden Kuhstall eine „professionelle und illegal betriebene Aufzuchtanlage großen Umfangs“ vor. Bei dem Einsatz wurde ein 24-Jähriger festgenommen. Er sollte im Tagesverlauf dem Haftrichter vorgeführt werden.