Ein Hektar Wald bei Falkenberg/Elster in Flammen

Falkenberg/Elster - Im Landkreis Elbe-Elster ist am Montag ein Feuer in einem Wald ausgebrochen. Am späten Nachmittag stand bei einem Windpark im Raum Falkenberg/Elster auf der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen etwa ein Hektar Wald in Flammen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz. Die Löscharbeiten dauerten zwar zunächst an, der Brand sei aber unter Kontrolle, betonte er. Zur Brandursache gab es zunächst keine Information. Dutzende Kräfte und mehrere Löschfahrzeuge aus beiden Ländern waren demnach im Einsatz, allein aus Elbe-Elster waren es etwa 40 Einsatzkräfte.