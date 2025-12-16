Der Anschlag hat tiefe Spuren in der Landeshauptstadt hinterlassen. Dieser Samstag wird zum Tag des Gedenkens – ein Jahr nach dem schrecklichen Geschehen.

Magdeburg - Ein Jahr nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wird an diesem Samstag an die Opfer und Betroffenen des Anschlags erinnert. „Gemeinsam mit den Kirchen und Religionen sowie mit Vereinen und Initiativen bereitet die Landeshauptstadt Magdeburg für den 20. Dezember einen Gedenktag vor, um an jene Menschen zu erinnern, die ihr Leben verloren haben oder körperlich und psychisch verletzt wurden“, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos). „Meine Gedanken sind bei den Opfern, Betroffenen und Hinterbliebenen.“

Geplant sind ein Gottesdienst am Vormittag, eine Gedenkveranstaltung am späten Nachmittag und am Abend eine Lichterkette rund um den Alten Markt. Um 19.02 Uhr, zur Tatzeit vor einem Jahr, sollen die Kirchenglocken läuten. Der Weihnachtsmarkt bleibt an diesem Tag geschlossen. Zur Gedenkstunde für Betroffene und Hinterbliebene sowie geladene Gäste werden auch Bundeskanzler Friedrich Merz und Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU) erwartet.

Am 20. Dezember 2024 war ein 50-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Mietwagen mit bis zu 48 Kilometern pro Stunde durch die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Ein neunjähriger Junge sowie fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren kamen ums Leben. Mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt. Derzeit wird der Strafprozess gegen den Todesfahrer am Landgericht Magdeburg geführt. Der Mann hat die Tat gestanden.