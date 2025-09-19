weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Leichenfund: Ein Jahr nach Leichenfund bittet Dresdner Polizei um Hilfe

Leichenfund Ein Jahr nach Leichenfund bittet Dresdner Polizei um Hilfe

Ein Jahr nach dem mysteriösen Leichenfund in der Dresdner Heide ist die Identität des Toten noch unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise: Erkennt jemand den schlanken Mann mit Zahnprothese?

Von dpa 19.09.2025, 10:42
Ein Jahr nach Leichenfund: Dresdner Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Identität. (Symbolbild)
Ein Jahr nach Leichenfund: Dresdner Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Identität. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Dresden - Ein Jahr nach dem Fund einer Leiche in der Dresdner Heide bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Identität des Mannes solle geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der stark skelettierte Leichnam war im September 2024 entdeckt worden. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Straftat, betonte der Sprecher. Der Mann war zwischen 60 und 70 Jahre alt, von schlanker Statur und trug eine Zahnprothese im Oberkiefer.