Dresden - Ein Jahr nach dem Fund einer Leiche in der Dresdner Heide bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Identität des Mannes solle geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der stark skelettierte Leichnam war im September 2024 entdeckt worden. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Straftat, betonte der Sprecher. Der Mann war zwischen 60 und 70 Jahre alt, von schlanker Statur und trug eine Zahnprothese im Oberkiefer.