Flammen und dichter schwarzer Rauch schlagen aus dem Fenster, als Feuerwehrleute eintreffen. Den Bewohner müssen sie allerdings nicht mehr aus der Wohnung retten.

Flammen und dichter Rauch sind bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Tempelhof zu sehen. (Handout)

Berlin - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Tempelhof ist ein Mann leicht verletzt worden. Er konnte sich zwar selbst aus seiner Wohnung retten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Der Mann habe jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Wie es zu dem Brand in seiner Wohnung in der vierten Etage des Hauses kam, war zunächst unklar. Die Räume sind nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Weitere Wohnungen seien nicht betroffen. Deren Bewohnerinnen und Bewohner seien unverletzt geblieben und hätten sich selbst aus dem Haus retten können.

Als die Feuerwehr an dem Gebäude am Bayernring eintraf, schlugen den Angaben nach bereits Flammen aus dem Fenster und dichter Rauch war zu sehen. Das Feuer drohte ins darüberliegende Dachgeschoss überzugreifen. Rund 30 Feuerwehrleute waren knapp drei Stunden im Einsatz.