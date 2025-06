Mannheim - Nach der Meister-Premiere wollen die Füchse Berlin auch Europas Handball-Thron erobern. Ab Dienstag werde der Fokus darauf liegen, „das Panini-Album vollzumachen. Da fehlt noch ein Aufkleber. Den hätten wir jetzt auch ganz gerne“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning mit Blick auf das Final Four in der Champions League am kommenden Wochenende in Köln.

Sportvorstand Stefan Kretzschmar fiebert dem Turnier, bei dem die Berliner im Halbfinale am Samstag auf den französischen Vizemeister HBC Nantes treffen, ebenfalls mit großen Erwartungen entgegen.

„Mit dem Erlebnis der deutschen Meisterschaft hast du Rückenwind und Emotionalität. Schlimmer wäre es gewesen nach Köln gehen zu müssen, wenn wir das verkackt hätten. Für uns ist ein Traum wahr geworden. Jetzt können wir mit einem guten Gefühl nach Köln fahren“, sagte Kretzschmar.

Gidsel auf dem Weg „zum besten Handballer aller Zeiten“?

Das Selbstbewusstsein der Spieler ist jedenfalls groß. „Wir sind die beste Mannschaft der Welt“, sagte Rückraumstar Mathias Gidsel. Der Welthandballer aus Dänemark war in dieser Saison der entscheidende Faktor im spannenden Titelrennen, das der Hauptstadt-Club dank des 38:33-Sieges bei den Rhein-Neckar Löwen knapp vor Titelverteidiger SC Magdeburg für sich entschied.

„Mathias Gidsel ist auf einem sehr guten Weg, der beste Handballer aller Zeiten zu werden - trotz eines Mikkel Hansen oder Nikola Karabatic“, lobte Nationalspieler Juri Knorr den 26 Jahre alten Ausnahmekönner im Füchse-Trikot und wünschte den Berlinern sowie den Magdeburgern als zweitem deutschen Teilnehmer bei der Jagd nach dem Königsklassen-Pokal „viel Glück. Sie haben beide gute Chancen.“ Der SCM trifft in der Vorschlussrunde auf Rekordsieger FC Barcelona.

Berlins Urgestein Fabian Wiede, der seit 16 Jahren das Füchse-Trikot trägt, hätte wie seine Teamkollegen nichts gegen eine weitere rauschende Siegesfeier einzuwenden. „Wir wissen, was da auf uns zukommt“, sagte der 31-Jährige. „Aber in der Form, in der wir gerade sind, sind wir die beste Mannschaft der Welt. Daher freue ich mich auf das Turnier und hoffe, dass wir am Ende mit dem nächsten Titel dastehen.“