Die Personalsorgen beim deutschen Meister Eisbären Berlin werden immer größer. Der nächste Stammspieler fällt mehrere Monate aus.

Berlin - Das Verletzungspech verfolgt die Eisbären Berlin weiter. Aufgrund einer Beinverletzung wird Korbinian Geibel dem deutschen Eishockey-Champion mehrere Monate fehlen, wie der Hauptstadt-Club mitteilte. Der 23-Jährige soll zeitnah operiert werden.

Neben Kapitän Kai Wissmann, Markus Niemeläinen und Marco Nowak ist Geibel bereits der vierte langfristig verletzte Defensivspieler der Berliner. „Die Diagnose ist ein Schock, sowohl für Korbinian selbst als auch für uns. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Die Eisbären sondieren derzeit den Transfermarkt nach möglichen Neuzugängen.