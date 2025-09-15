Nach der Roten Karte für Tom Rothe könnte ein anderer Abwehrspieler beim 1. FC Union wieder eine Chance bekommen.

Berlin - Union Berlins Abwehrspieler Tom Rothe ist für seinen Platzverweis im Bundesliga-Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim für ein Spiel gesperrt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Der 20-Jährige hatte am Samstag den einschussbereiten Hoffenheimer Angreifer Tim Lemperle im Strafraum umgerissen und dafür in der 82. Minute die Rote Karte von Schiedsrichter Tobias Welz gesehen.

Das Urteil ist nach Zustimmung von Union und Rothe rechtskräftig, teilte das DFB-Sportgericht mit. Im Spiel der Eisernen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt könnte nun Innenverteidiger Diogo Leite zurück in den Kader rücken, der wegen seines Wechselwunsches zuletzt außen vor war.