Rund 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz und bringen Bewohner aus dem Gefahrenbereich. Für einen 63-jährigen Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Bei dem Brand in einer Hamburger Seniorenwohnanlage kam für einen Mann jede Hilfe zu spät.

Hamburg - Bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage im Hamburger Stadtteil Steilshoop ist ein 63-jähriger Mann ums Leben gekommen. Eine 92-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es waren etwa 100 Kräfte der Hamburger Feuerwehr vor Ort im Einsatz, teilte das Lagezentrum am Abend mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet die Erdgeschosswohnung eines 63 Jahre alten Bewohners der Seniorenwohnanlage aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehrkräfte fanden den 63-Jährigen leblos in der Brandwohnung. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die Feuerwehr konnte 32 Menschen aus dem Gefahrenbereich bringen. Sie wurden teilweise in Notunterkünfte untergebracht. Insgesamt gelten sechs Wohnungen des Gebäudes derzeit als nicht bewohnbar. Zur Ursache des Feuers können noch keine Angaben gemacht werden.