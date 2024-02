Ein Toter nach Brand in einem Bauernhaus

Feuerwehrmänner einer freiwilligen Feuerwehr sitzen in ihrem Fahrzeug.

Stadland - Nach einem Brand in einem Bauernhaus in Stadland (Landkreis Wesermarsch) ist ein Mensch tot geborgen worden. Mutmaßlich handele es sich bei dem Toten um den 73 Jahre alten Hauseigentümer und alleinigen Bewohner, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Bestätigung stehe aber noch aus.

In der Nacht zu Dienstag hatten Nachbarn nach den Angaben die Feuerwehr alarmiert. Rund 110 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Bereits zu Beginn der Löscharbeiten hatte die Feuerwehr demnach den Mann mit einer Wärmebildkamera entdeckt, jedoch konnte er wegen der Rauchentwicklung und der Flammen erst mehrere Stunden später geborgen worden. Die Brandursache ist noch unklar und das Haus stark einsturzgefährdet.