Hannover - Bei einer Messerstecherei vor einer Pizzeria in Neustadt am Rübenberge ist eine Person ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover bestätigte, kam es am Freitagabend um 17.55 Uhr zu dem Vorfall. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.