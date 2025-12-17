Noch ist unklar, wer in den Gegenverkehr geriet. Die Folgen sind fatal: Ein Mensch verliert sein Leben, drei weitere werden schwer verletzt.

Nach einem Unfall mit einem Toten und drei Schwerverletzen in Berne waren viele Rettungskräfte und ein Hubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)

Berne - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 212 in Berne im Landkreis Wesermarsch ist ein 88 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen waren der Senior und ein 58 Jahre alter Autofahrer in entgegengesetzte Richtungen unterwegs, als einer der beiden in den Gegenverkehr geriet. Die Fahrzeuge prallten frontal aufeinander.

Die 84 Jahre alte Ehefrau des 88-Jährigen wurde nach dem Unfall schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 58-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, anschließend kam auch er per Hubschrauber in eine Klinik. Seine 17 Jahre alte Beifahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die B212 war zwischen dem Kreisverkehr in Ranzenbüttel und der Huntebrücke bis zum späten Abend voll gesperrt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zum Unfall.