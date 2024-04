Flöha - Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Flöha in der Nähe von Chemnitz ums Leben gekommen. Seine 50-jährige Beifahrerin verletzte sich schwer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Motorrad war aus noch ungeklärten Gründen in einer Kurve von der Straße abgekommen.