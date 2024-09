Ein 71-Jähriger fährt am Abend gegen ein geparktes Fahrzeug und dann in einen Straßengraben. Das hat Folgen.

Suhl - Ein Autofahrer hat in Suhl ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug gerammt und ist dann in einen Straßengraben gefahren. Dabei verletzte sich der 71-Jährige und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen etwa 15.000 Euro. Wie es zu dem Unfall am Freitagabend im Stadtteil Albrechts kam, war zunächst noch unklar.