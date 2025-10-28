Ein Feuer in Berlin-Mitte hat für einen Menschen ernste Folgen. Andere Bewohner können sich selbst in Sicherheit bringen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Berlin-Mitte ist am Nachmittag ein Mensch verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, konnten weitere Bewohner des Gebäudes in der Habersaathstraße ihre Wohnungen eigenständig verlassen, zum Teil schon vor Eintreffen der Feuerwehr. Sie blieben unverletzt.

Rund 30 Einsatzkräfte löschten den Brand in einem Zimmer, in dem Einrichtungsgegenstände in Flammen standen, relativ rasch. Die Polizei nahm in der Wohnung im ersten Obergeschoss Ermittlungen zur Brandursache auf.