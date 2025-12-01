In einer Garage in Bad Langensalza bricht ein Feuer aus. Ein Mann wird verletzt, der Schaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Bad Langensalza - Ein Mann ist bei dem Versuch, ein Feuer in einer Garage in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) zu löschen, verletzt worden. Der 59-Jährige zog sich am Sonntagabend eine Rauchgasvergiftung zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen richteten demnach einen Schaden von 15.000 Euro an der Garage an.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer durch die starke Hitzeentwicklung eines laufenden Ofens in der Garage ausgelöst worden sein. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern.