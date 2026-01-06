Ein Einbrecher hebelt ein Fenster zu einem Bremer Imbiss auf und bedient sich an Geld und Essen. In einem Nebenzimmer macht der Mann ein Nickerchen - wohl länger als geplant.

Bremen - Ein Einbrecher ist nach der Tat in einem Bremer Imbiss eingeschlafen. Der Mann sei schlafend in einem Nebenzimmer entdeckt und festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Bei einer Durchsuchung des 37-Jährigen fanden Einsatzkräfte die niedrige Diebesbeute in Form von Kleingeld und kleinen Scheinen.

Nach den Erkenntnissen der Polizei hatte sich der Mann in der Nacht auf Montag Zugang zu dem Imbiss in Bremen-Neustadt verschafft, indem er ein Fenster aufhebelte. Er soll den Kassenbereich durchwühlt und sich an den Speisen bedient haben. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.